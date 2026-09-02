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El Elche anima el mercado de fichajes el último día

Una vez más el Elche CF de Bragarnik fue uno de los equipos que más movimientos realizó en el último día de mercado estival de fichajes. El club cerró hasta siete movimientos, cuatro de entrada y tres de salidas, dos de ellos en forma de cesión. Conoce todos los detalles de un día frenético en las oficinas del Martínez Valero y qué caras nuevas tendrá Martín Anselmi a su disposición para encarar una liga apasionante.