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Pérez Llorca sobre el robo del tesoro de Villena: "La Generalitat no tiene nada que ver con la reducción presupuestaria en el Museo"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha acudido esta mañana al corte de la Uva Embolsada del Vinalopó en Agost. Un acto al que ha hecho referencia al trágco robo del Tesoro de Villena producido hace escasos días. El president defiende que el ente autonómico no tiene nada que ver con la reducción presupuestaria que sufrió esta instalación hace varios años y señala directamente al gobierno municipal encabezado por Fulgencio Cerdán.