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PP y Vox traen hasta el Elche la crisis de Ceuta y catalogan a Sánchez de "traidor a la patria"

En la previa de las numerosas manifestaciones convocadas por la FEMP en España en apoyo al pueblo ceutí por la crisis migratoria, el Ayuntamiento de Elche ha sido testigo hoy de una sesión extraordinaria convocada por Partido Popular y Vox con el objetivo de trasladar al salón de plenos la situación de la ciudad autónoma. Todo ello cuando continúa el ambiente de crispación en toda España tras las últimas informaciones.