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El tiempo en Alicante: ascenso de las máximas para la jornada del jueves

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Este jueves, 3 de septiembre, la provincia de Alicante tendrá cielos despejados, aunque se esperan algunos intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día en el litoral. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios significativos. El viento será flojo y variable, predominando la componente este durante las horas centrales. Más información

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