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Cruz Roja Elche organiza una exposición sobre los conflictos bélicos en el mundo

"Los límites de la guerra", este es el nombre de la exposición con la que Cruz Roja trata de concienciar en Elche sobre los conflictos bélicos internaiconales. La exposición, inaugurada hoy, estará hasta el próximo 10 de septiembre en el Centro de Congresos. Compuesta de 21 paneles, hace alusión a 15 conflictos armados y muestra los efectos de la guerra, así como el trabajo de Cruz Roja con la población afectada. Más información