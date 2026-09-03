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Paco Peña hace balance del mercado de fichajes del Hércules

Paco Peña analizó la situación de la plantilla del Hércules una vez que se ha cerrado el mercado estival de fichajes. El Secretario Técnico se mostró prudente al asegurar que "debemos esperar a los resultados para poner notas", aunque aseguró que están "contentos" con el trabajo realizado. Además, resaltó la total confianza en Beto Company y llegó a resaltar que "va a ser el entrenador que nos lleve al fútbol profesional". Le restó importancia a la derrota ante el Real Murcia y espera que pronto lleguen los resultados positivos para alcanzar el objetivo. Más información