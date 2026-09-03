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Pedro Espadero y Sergio Gómez volverán a plantar las Hogueras Oficiales de Alicante en 2027

Sin sorpresas a las puertas del Centenario de la Fiesta. Pedro Espadero y Sergio Gómez encadenarán su decimosegunda edición consecutiva al frente de los monumentos adulto e infantil de la plaza del Ayuntamiento, respectivamente. La decisión llega tras un concurso marcado de nuevo por la baja participación de proyectos y en el que el consistorio alicantino mantendrá la partida presupuestaria total de 143.500 euros.