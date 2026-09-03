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El tiempo en Alicante: cielos despejados y máximas en aumento para la jornada del viernes

Este viernes, 4 de septiembre, la provincia de Alicante tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas máximas continuarán en ascenso, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios significativos. El viento será flojo y variable durante la mañana, tendiendo a componente sur y este a partir del mediodía, con intervalos de intensidad moderada por la tarde.