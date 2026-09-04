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Beto espera sumar los tres puntos ante el filial del Atlético

El técnico del Hércules, Beto Company, ve al equipo unido y confía en que se levantarán tras la derrota en la primera jornada sumando los tres puntos frente al Atlético Madrileño. Calificó de "muy buena" la planificación tras cerrarse el mercado estival de fichajes. Lanzó un mensaje de confianza en Blazic y elogió a la afición. "Vivir un partido en el banquillo del Rico Pérez es una gozada".