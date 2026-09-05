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Agua limpia y rendimiento deportivo: la ciencia al servicio de la sociedad en los Premios Fundeun

Oscar Reig Pardo y Alberto Ferriz Valero protagonizan el segundo bloque de entrevistas de los Premios Fundeun con sus proyectos DIALISEPS y Movelight. En este espacio conocemos sus proyectos desde la eliminación de metales pesados en aguas regeneradas mediante membranas de diálisis, hasta un innovador cinturón de luces LED enfocado a mejorar la motivación y la salud física en las aulas.