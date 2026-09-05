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Salud y agricultura sostenible: los proyectos de Zenithia y ChitoCarbs triunfan en los Premios Fundeun

Carmen Fernández y Raquel López abren la ronda de entrevistas de los Premios Fundeun para presentar Zenithia y ChitoCarbs. Ambas emprendedoras detallan cómo sus propuestas buscan proteger entornos sanitarios de bacterias mediante vinilos técnicos y revolucionar el campo agrícola utilizando biopolímeros derivados de la economía circular.