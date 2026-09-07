INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

AEFA premia a Bonnysa, Congelados Frimar y Tabisam y distingue la trayectoria de Vicente Berbegal y Coral Erum

El Auditorio Internacional de Torrevieja es el lugar escogido por la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) para la gala de los Premios AEFA. Un evento en el que reconocerán a las empresas Bonnysa, Congelados Frimar y Tabisam, así como el fundador de Actiu, Vicente Berbegal Pérez, y Coral Erum Gregorio, CEO de Erum Corporation. El acto se celebrará el próximo 29 de septiembre y pondrá en relieve la actividad que desempeñan las empresas familiares de la provincia como agentes que contribuyen a la creación de riqueza y empleo en el territorio.