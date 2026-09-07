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Aitana Sánchez-Gijón, Alba Flores y 'El Fantasma de la Ópera' lideran la nueva temporada del Teatro Principal de Alicante

El Teatro Principal de Alicante ha presentado su nueva programación cultural para este otoño, compuesta por un total de 57 espectáculos pensados para todos los públicos. La temporada arrancará oficialmente el próximo viernes 2 de octubre con el estreno nacional de 'La Partenaire' y traerá a las tablas alicantinas a grandes figuras de la escena como Aitana Sánchez-Gijón o Alba Flores, reconocidos musicales como 'Sonrisas y Lágrimas' y 'El Fantasma de la Ópera', además de destacadas producciones de danza clásica y comedia. Las entradas para toda la programación ya están a la venta tanto en taquilla como a través de la web oficial del coliseo alicantino.