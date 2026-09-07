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Alicante tendrá 305.280 alumnos matriculados en el curso escolar
La consellera de Educación de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, ha presentado este lunes 7 de septiembre las novedades del curso académico que arrancará el próximo miércoles 9 de septiembre. Ortí ha explicado las inversiones en la mejora salarial del profesorado, el Plan+Mestre para incorporar nuevos docentes y la aportación en infraestructuras, donde ha destacado la climatizaciónde los centros. Más información