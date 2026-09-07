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Así han sido los Moros y Cristianos de Villena

Miles de personas abarrotan las calles de Villena durante el fin de semana por la fiesta de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de las Virtudes. Desde Información TV, repasamos cómo vivió la capital del Alto Vinalopó sus fiestas durante el sábado, con la Gran Entrada en la que participaron más de 12.000 festeros, y el domingo, con la cabalgata de todas las comparsas que desfilaron hasta altas horas de la madrugada.