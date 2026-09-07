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El Hércules no arranca en el Rico Pérez

Segunda derrota consecutiva del Hércules CF en su estadio. El conjunto alicantino es colista tras perder en el Rico Pérez ante el Real Murcia y el filial del Atlético. Beto Company cree que la clave está en la falta de efectividad en los metros finales. "Generamos volumen ofensivo, pero las ocasiones hay que meterlas". Ahora toca viajar a Barcelona, para buscar ante el Europa la primera victoria de la temporada a domicilio.