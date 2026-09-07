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El Museo de Aguas de Alicante lanza su agenda cultural para el último cuatrimestre de 2026 con más de 20 actividades

El Museo de Aguas de Alicante ha presentado oficialmente su nueva programación cultural para el último cuatrimestre de 2026, una propuesta multidisciplinar con la que busca consolidarse como un espacio de referencia en la ciudad tras haber alcanzado ya las 31.000 visitas en lo que va de año. Con un presupuesto de 9.000 euros para este periodo y fundamentada en alianzas con entidades como el Museo del Calzado de Elda, Gastro Cinema o la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, la agenda ofrecerá una veintena de acciones entre las que destacan la exposición multisensorial “PLANTOJ”, recitales musicales y lecturas dramatizadas dedicadas a los afectados por la DANA.