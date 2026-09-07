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El tiempo en Alicante: la provincia alcanzará máximas de 38º este martes

Este martes 8 de septiembre se esperan cielos despejados con intervalos de nubes altas por la tarde en la provincia de Alicante. Las temperaturas máximas serán significativamente elevadas en algunos puntos, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios. El viento será flojo y variable, aunque por la tarde tenderá a soplar de componente sureste. Más información