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El alcalde de Villena se desmaya durante la misa en honor a la patrona

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, sufrió en la mañana de hoy, 8 de septiembre, un desmayo durante la Misa Solemne en honor a la Virgen de las Virtudes y requirió de asistencia médica. El sacerdote realizó un receso y retomó una eucaristía en la que la homilía estuvo centrada en el sufrimiento del pueblo de Villena ante el robo de las tres coronas de la morenica y el Tesoro de Villena.