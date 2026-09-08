Secciones

Es noticia
Plus Ultra ZapateroEntrada masiva CeutaMatriculación escolar AlicanteNavidad en AlicanteSemidesnudos en la ExplanadaAlerta naranja en AlicanteEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin
El alcalde de Villena se desmaya durante la misa en honor a la patrona

El alcalde de Villena se desmaya durante la misa en honor a la patrona

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El alcalde de Villena se desmaya durante la misa en honor a la patrona

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

El alcalde de Villena, Fulgencio José Cerdán, sufrió en la mañana de hoy, 8 de septiembre, un desmayo durante la Misa Solemne en honor a la Virgen de las Virtudes y requirió de asistencia médica. El sacerdote realizó un receso y retomó una eucaristía en la que la homilía estuvo centrada en el sufrimiento del pueblo de Villena ante el robo de las tres coronas de la morenica y el Tesoro de Villena.

TEMAS

Tracking Pixel Contents