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El Consell aprueba la subida salarial del profesorado

El Consell de la Generalitat Valenciana se ha reunido en un pleno extraordinario en la mañana de hoy, martes 8 de septiembre, para aprobar definitivamente la subida salarial del profesorado. El aumento de retribución se repartirá en tres fases, la primera, de 75 euros, será aplicada este mes de septiembre con efecto retributivo a partir del primer día del mes. Esta medida, pactada durante las negociaciones de la huelga, se aprueba solo un día antes del inicio del curso escolar.