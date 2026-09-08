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Planeta Hércules analiza el mal inicio de liga

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Planeta Hércules arrancó su decimotercera temporada en la noche del lunes en Información Tv. El espacio deportivo ofreció un programa especial presentación de la temporada 2026/27. Con mucha opinión y el análisis de los fichajes y el mal inicio de temporada, con dos derrotas consecutivas en el Rico Pérez ante Real Murcia y Atlético Madrileño. El programa cuenta con secciones fijas dedicadas al primer equipo, la cantera y repasa momentos históricos del club. Gonzalo Blanes, conductor de Planeta, contó en el estreno de la nueva temporada con los contertulios habituales David Olcina, Miguel Ángel Sánchez, Vicente Mestre y Carlos Cuenca.

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