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Planeta Hércules analiza el mal inicio de liga

Planeta Hércules arrancó su decimotercera temporada en la noche del lunes en Información Tv. El espacio deportivo ofreció un programa especial presentación de la temporada 2026/27. Con mucha opinión y el análisis de los fichajes y el mal inicio de temporada, con dos derrotas consecutivas en el Rico Pérez ante Real Murcia y Atlético Madrileño. El programa cuenta con secciones fijas dedicadas al primer equipo, la cantera y repasa momentos históricos del club. Gonzalo Blanes, conductor de Planeta, contó en el estreno de la nueva temporada con los contertulios habituales David Olcina, Miguel Ángel Sánchez, Vicente Mestre y Carlos Cuenca.