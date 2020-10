No quería Trump que le preguntaran por su gestión de la pandemia, pero no le ha quedado otra que responder. De nuevo, el Presidente adelantándose a la ciencia convencido de que todo pasará pronto. No piensa lo mismo su rival, Joe Biden que tiene claro que el virus está lejos de marcharse. La calma relativa del inicio del debate, se disipa al tocar ciertos temas. Trump acusa a Biden de corrupción y este le responde que publique sus declaraciones de la renta. La tensión llega a cuenta de la inmigración, el Presidente acusa a su rival de construir las jaulas para encerrar niños. Biden le recrimina que arranquen a los menores de los brazos de sus padres, algo que tilda de criminal. Para cerrar el debate, preguntado por la tensión racial, Trump asegura que es la persona menos racista de la sala.