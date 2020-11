El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, pide prudencia, aunque ha asegurado que "los números" arrojan su "clara e indiscutible" victoria en "esta carrera". Aunque no sé ha proclamado ganador, sí ha hablado ya como presidente en una alocución anoche desde Delaware. "Mi candidatura ha recibido más de 74 millones de votos, más que ningún presidente en la historia de EEUU... Calma, paciencia y dejad que el proceso avance con el recuento de votos. Estamos comprobando lo que ha ocurrido en 244 años en este país: la democracia funciona. Vuestros votos serán contados. No me importa lo duro que trabajen para tratar de detenerlo. No dejaré que eso ocurra", ha dicho.