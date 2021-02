La farmacéutica Johnson and Johnson solicita a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos la autorización de urgencia de su vacuna contra el coronavirus. Si se aprueba, sería la tercera vacuna que recibe la luz verde en este país. A diferencia de las demás, no necesita una segunda dosis y es más fácil de conservar. Aquí aún no está aprobada, pero la Comisión Europea ha firmado un acuerdo de compra.