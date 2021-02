A diferencia del juicio anterior esta vez no harán falta muchos testigos. Están las imágenes que el mundo entero vio el seis de enero. Cientos de personas al asalto del capitolio en una acción que acabó con cinco fallecidos. Tres por muerte accidental, una mujer a tiros y un policía a golpes con un extintor. Pero está, sobre todo, la principal prueba. Trump arengando a sus partidarios. Animándoles a tomar el capitolio. Va a ser un juicio relámpago. Los demócratas no quieren que acapare ya más protagonismo. Los senadores convertidos en jueces, escucharán a acusación y defensa durante cuatro días como mucho y a partir del lunes podrían votar, e inhabilitar a Trump de por vida, algo que no parece probable. El presidente lo estará viendo todo a distancia jugando al golf. En su insólito silencio, sin redes sociales y a buen seguro tomando nota de qué senadores no están con él.