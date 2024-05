La actuación del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tocando la guitarra y cantando en un pub de Kiev, durante su visita de Estado a Ucrania, está dando la vuelta al mundo. No sólo por las dotes musicales del político estadounidense, sino por la canción que escogió y sus palabras antes de empezar el tema. “Sé que son momentos realmente difíciles. Vuestros soldados, vuestros ciudadanos, están sufriendo muchísimo. Pero deben saber que Estados Unidos está con vosotros, que buena parte del mundo está con vosotros. Y que ellos están luchando no solo por una Ucrania libre, sino por el mundo libre, y el mundo libre está con vosotros también”, dijo Blinken, antes de empezar a interpreta el tema Rockin’ in the Free World, de Neil Young.