La polémica se ha desatado en Italia después de una violenta trifulca este miércoles en el Parlamento en la que diputados de los partidos ultraderechistas Liga y Hermanos de Italia agredieron a un parlamentario del Movimiento 5 Estrellas.

"Vergüenza", lamentaron desde la bancada de la oposición algunos diputados que presenciaron la escena, según informa este jueves el diario Corriere della Sera, en medio del malestar después de lo sucedido en la Cámara parlamentaria.

"Caí al suelo después de un puñetazo y recibí muchas patadas", lamentó en una entrevista con el canal de televisión La7 el diputado agredido, Leonardo Donno, que tuvo que recibir atención médica.

La violencia se desencadenó después de que el parlamentario del grupo populista Movimiento 5 Estrellas se acercara con una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, para protestar contra un controvertido proyecto de ley que se debatía.

Esto generó una disputa con Calderoli, que se intentó apartar mientras Donno insistía en darle la bandera.

Tras ello, el presidente del Parlamento ordenó su expulsión y varios diputados de los partidos Liga y Hermanos de Italia -formación de la primera ministra, Giorgia Meloni- arremetieron contra Donno.

Donno tuvo que recibir asistencia médica por la agresión y fue llevado a un hospital de Roma, desde donde aseguró a La7 que tras desplomarse al suelo tras recibir "un fuerte puñetazo" se quedó sin poder respirar.

"Me asusté mucho, no pensaba que pudiera suceder algo así en la Cámara de los diputados, aún no me lo creo", dijo Donno, que denunció que también recibió varias patadas.

Víctima de una "agresión en grupo"

Leonardo Donno ha afirmado este jueves que fue víctima de una "agresión en grupo" y ha lamentado el silencio del Gobierno.

Donno ha afirmado en una entrevista a la RAI que su gesto era "tranquilo, simbólico, pacífico", pero lo que vino después fue una "violencia sin precedentes". "Intentaron por todos los medios darme, con patadas y puñetazos", ha relatado.

El miembro del M5S ha advertido de que o le consta "ni una sala palabra de distanciamiento" de miembros de los partidos que sustentan el Gobierno o de integrantes del Ejecutivo. Sí ha querido reconocer en cambio el papel de los trabajadores de la Cámara, que se interpusieron en el tumulto.

La oposición también busca modificar la actas parlamentarias del miércoles y el diputado Federico Fornaro, del Partido Democrático (PD), ha cuestionado que se pueda describir como "desórdenes" algo que, a su juicio, fue "una clara agresión política", según la agencia AdnKronos.

La líder del PD, Elly Schlein, ha llamado a no caer en "provocaciones" y ha anunciado contactos con otras formaciones opositoras ante una posible acción conjunta.

Alegaciones de la derecha

Por su parte, los diputados de Hermanos de Italia y la Liga señalados han acusado a Donno de ser él quien comenzó la agresión con la aproximación al ministro. El miembro de la Liga Igor Lezzi, que aparece en las imágenes intentando agredir en varias ocasiones a Donno, ha alegado que no llegó a alcanzarle.

El líder de Forza Italia, Antonio Tajani, ministro de Exteriores, ha dejado claro que ningún diputado de su partido estuvo implicado y ha asegurado que la "riña" tuvo su origen en la actitud de Donno, que "podría haberse evitado". No obstante, ha señalado: "La Cámara no es un ring".