El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este sábado durante un mitin en Pensilvania que cree que Kamala Harris será una rival más fácil de derrotar que Biden en las elecciones de noviembre, incluso con las encuestas a favor. "¿Sabéis? Hacen encuestas y esas cosas y estoy como en el 93 por ciento. Por eso me pregunto por qué vamos a celebrar unas elecciones. Ellos no tuvieron elecciones. ¿Por qué vamos a votar entonces? ¿Cómo sería ser como Biden? Está trabajando. Gastando dinero. Lo está intentando. Querían tener un debate y eso es lo que inició todo. Es decir, si no hubiera aceptado ese debate, él seguiría siendo todavía el candidato. Pero creo que ella será más fácil de derrotar que él, porque es una lunática de izquierdas totalmente radical. Y con él, él nunca se lo creyó. Por supuesto no sé si sabía algo. No estoy seguro. Pero no se lo creyó. Ella sí lo hace, por completo. Quiere destruir nuestro país. Con cuatro años más de Kamala, vuestra economía nunca se recuperará, sólo irá a peor", ha señalado el expresidente ante un auditorio entregado.