Hoy era el día en el que esperábamos un cara a cara entre Putin y Zelenski. Iba a ocurrir en Turquía. Pero finalmente el presidente ruso no ha aceptado la propuesta del ucraniano y no habrá encuentro. Y, claro, tampoco viajará a Estambul Donald Trump. En su lugar, viajará el secretario de Estado, Marco Rubio. Habrá negociaciones, pero con emisarios de segundo nivel. Trump, mientras tanto, continúa con su gira por Oriente Medio. Después del encuentro con el presidente sirio y ex militante de Al Qaeda, para anunciar el levantamiento de sanciones, hoy llegaba a Catar. Alí ha firmado un primer acuerdo comercial de 200.000 millones de dólares por la compra de aviones Boeing.Para terminar su día en Doha, le han brindado una cena de honor, donde agradecía a Qatar su apoyo para lograr un acuerdo nuclear con Irán.