Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha subrayado que sería "genial" que se lograra un acuerdo de alto el fuego entre Ucrania y Rusia y ha destacado que eso supondría "salvar a unos 5.000 ó 6.000 soldados por semana". "Son soldados rusos y ucranianos, no soldados estadounidenses. No enviaremos tropas sobre el terreno", ha zanjado. (Fuente: The White House)