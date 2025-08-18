La selva atlántica de Brasil, una de las regiones más biodiversas y amenazadas del planeta, ha sido testigo de un acontecimiento extraordinario: el regreso del tapir sudamericano (Tapirus terrestris) a la Costa Verde. Después de un siglo de ausencia, este majestuoso mamífero, el más grande de Sudamérica, ha sido captado por las cámaras del Instituto Estatal de Medio Ambiente (INEA) de Río de Janeiro, marcando un hito en la conservación de la biodiversidad brasileña. La noticia ha sido recibida con júbilo por conservacionistas y científicos, quienes ven en este retorno una señal de esperanza para la recuperación de este ecosistema vital.