Más de 100.000 personas se sumaron este sábado en Londres a una manifestación convocada por el activista de extrema derecha Tomy Robinson para protestar contra el aumento de la inmigración ilegal, que fue contestada por otra protesta contra el racismo y a favor de los solicitantes de asilo en el Reino Unido. Unas 110.000 personas, según la Policía, se sumaron a la protesta de Robinson, bajo el lema de "Unir el Reino", que arrancó en el sur de la capital británica para continuar hacia la zona gubernamental, donde se instaló un escenario con televisiones gigantes.