Trump anuncia una nueva batería de aranceles, incluido el 100% a los productos farmacéuticos / Europa Press

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha anunciado este jueves la imposición de una serie de aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país, entre las que destaca un uno del 100% a todos los productos farmacéuticos "de marca o patentado", unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo miércoles, 1 de octubre. (Fuente: The White House/EBS/trump)