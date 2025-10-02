Europa Press

Israel intercepta tres barcos de la Global Sumud Flotilla, entre ellos el de Colau

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles al menos tres barcos de la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 embarcaciones con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara la presencia del Ejército israelí a pocas millas náuticas de distancia. Se trata de los barcos 'Alma', 'Adara' y el 'Sirius', este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, así como otros diez ciudadanos españoles.