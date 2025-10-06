Lucía Feijoo Viera

El antes y después de Gaza tras dos años de bombardeos israelíes

Tras dos años de guerra, la Franja de Gaza ha quedado prácticamente en ruinas. Las imágenes muestran el impacto de los bombardeos israelíes, que han destruido barrios enteros, colapsado la infraestructura vital y dejado fuera de servicio a la mayoría de los hospitales. Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos en Israel, la respuesta militar ha causado la muerte de más de 67.000 palestinos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, reconocidas por la ONU. Hoy, más de 2 millones de personas sobreviven hacinadas en el sur del enclave.