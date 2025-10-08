Lucía Feijoo Viera

Rescatan a cientos de personas atrapadas en el Everest por una tormenta de nieve

Cientos de personas han sido rescatadas tras quedar atrapadas por una fuerte tormenta de nieve en el lado chino del Monte Everest, a más de 4.900 metros de altitud, según informaron medios estatales. En total, fueron evacuadas unas 900 personas, entre ellas 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y personal de apoyo, que permanecieron incomunicados desde el sábado por la noche. Algunos de los afectados sufrieron hipotermia, y varios necesitaron asistencia médica, oxígeno y alimentos. Las autoridades han cerrado temporalmente el acceso turístico al Everest en la región del Tíbet.