Europa Press

Pakistán y los talibán se enzarzan en la crisis más grave desde el retorno de los integristas

Pakistán y el régimen talibán se encuentran desde esta madrugada en la peor crisis armada desde el retorno de los fundamentalistas afganos al poder en agosto de 2021: una serie de combates que estallaron poco antes de la medianoche del sábado a lo largo de la frontera se han saldado con varios efectivos de seguridad muertos por parte de ambos bandos y la destrucción o conquista de más de una veintena de puestos de control del enemigo. (Fuente: Ejército de Pakistán)