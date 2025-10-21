Lucía Feijoo Viera

Sanae Takaichi se convierte en la primera mujer elegida como primera ministra de Japón

Takaichi, investida este martes por la Cámara Baja, es la hija política de Shinzo Abe, el primer ministro asesinado y aún referente ideológico del Partido Liberal Democrático. En estos tiempos inciertos, castigada su formación por los escándalos financieros y por la extrema derecha, los conservadores han elegido la receta ganadora conocida. No le escasea a Takaichi el nacionalismo ni el militarismo, entiende la admirable Constitución pacifista como un corsé a la grandeza nacional, promueve la educación patriótica en la escuela y comparte con Abe el relativismo sobre el imperialismo nipón y sus barbaries del siglo pasado en el continente.