Lucía Feijoo Viera

Imágenes aéreas muestran la devastación en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi

El tifón 'Kalmaegi' ha dejado ya más de un centenar de muertos en Filipinas, según el recuento oficial apresurado en las horas siguientes, tras causar las mayores inundaciones que se recuerdan en un país que las sufre cada año. Las imágenes muestran lo que eran calles convertidas en ríos de barro, coches arrastrados y volcados, viviendas arruinadas y árboles arrancados. La fuerza de las aguas incluso arrastró los pesados contenedores en los muelles de carga. La desgracia se ha cebado de nuevo con Cebú, la isla central del archipiélago, apenas un mes más tarde de que un terremoto de casi 7 grados en la escala Richter provocara decenas de muertos. Más información