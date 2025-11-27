Aumentan a 55 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong / Europa Press

Aumentan a 55 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

El balance de muertos a causa del incendio registrado este miércoles y que afecta a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong ha aumentado a 55, entre ellos un bombero, según han confirmado este jueves las autoridades locales. El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china ha indicado que más de 70 personas han resultado heridas, siete de ellas chinas, mientras que ya son 279 los desaparecidos, según informaciones del diario 'The Standard'. (Fuente: Bomberos Hong Kong/ X/Xinhua) Más información