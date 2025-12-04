Lucía Feijoo Viera

Imágenes inéditas de la “isla de los pedófilos” de Jeffrey Epstein

Los miembros del Partido Demócrata del comité de supervisión del Congreso han difundido decenas de archivos, fotografías y vídeos de Little St James, una de las islas privadas en El Caribe que poseía el multimillonario pederasta Jeffrey Epstein, donde llevaba a cabo sus fechorías junto a otros hombres de su entorno. En las imágenes se puede ver parte del jardín de la mansión, con una piscina y una estatua de un arquero, así como varias de las habitaciones.