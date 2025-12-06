Europa Press

Países critican la intención de Israel de reabrir el paso de Rafá solo como vía de salida

Los ministros de Exteriores de Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y Egipto han manifestado este viernes su preocupación ante el anuncio de las autoridades israelíes de reabrir "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto y han exigido que se respete el plan propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "incluidas sus disposiciones sobre el mantenimiento del paso". (Fuente: White House / Moncloa / IsraeliPM / UNICEF)