Sara Fernández

Espectacular decoración y luces navideñas en una casa inglesa

El espíritu navideño llega a unos más que a otros, pero los propietarios de una casa en Feltham, Reino Unido, se han llevado el de todo el barrio. No han escatimado en luces navideñas porque hasta su coche está adornado con ellas. La casa se lleva todo el protagonismo porque además de las luces cuenta con decoraciones de renos, muñecos de nieve y pingüinos. Los propietarios aprovechan la ocasión para recaudar dinero y apoyar a familias con niños que tienen enfermedades terminales. Así las Navidades iluminan la vida de quienes lo necesitan.