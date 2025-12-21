Sara Fernández

Estados Unidos intercepta otro petrolero frente a las costas de Venezuela

EEUU ha interceptado en aguas internacionales un petrolero estuvo atracado por última vez en Venezuela. Venezuela denuncia desaparición forzada de la tripulación. Se trata del segundo buque incautado en diez días después de que Trump anunciara el bloqueo a petroleros sancionados que entraran o salieran de aguas venezolanas. Según el New York Times, el ‘Centuries’, de bandera panameña, no estaría sancionado. "Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcotráfico en la región", declaró la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en un comunicado. Por su parte, el Gobierno venezolano ha emitido otro comunicado en el que asegura que estos actos no quedarán impunes y apela al Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.