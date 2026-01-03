Europa Press

La detención de Maduro tras los ataques de EEUU a Venezuela crispa el ambiente político

Tras la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, este sábado, después de una operación militar ejecutada por el Ejército norteamericano en suelo venezolano, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido "desescalada" y "responsabilidad" ante los ataques de Estados Unidos en Venezuela, mientras ha asegurado que el Ejecutivo está realizando un seguimiento exhaustivo de la situación en el país. (Fuente: Imágenes Cedidas)