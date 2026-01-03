Europa Press

Trump asegura que las compañías petroleras de EE.UU. comenzarán "a ganar dinero para Venezuela"

Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el operativo militar puesto en marcha por el Ejército estadounidense durante la pasada madrugada que ha provocado el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada y comenzarán a ganar dinero para el país", ha sentenciado.