Europa Press

Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos". (Fuente: Redes Sociales / White House / Nicolás Maduro)