Trump insiste en tomar Groenlandia y mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez / Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en tomar Groenlandia tras la reunión sin resultados que ha tenido lugar este miércoles en la Casa Blanca entre un equipo de su gabinete y una delegación de Dinamarca para abordar el tema. Por otra parte, Trump ha informado de que ha mantenido una "larga" llamada con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el que ha sido el primer contacto conocido entre ambos líderes desde que la hasta ahora vicepresidenta jurara el cargo tras la captura de Nicolás Maduro. (Fuente: EP/White House/EBS/Asamblea VZ/X) Más información