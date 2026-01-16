La Casa Blanca dice que el despliegue de tropas europeo no altera el deseo de Trump sobre Groenlandia / Europa Press

Declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La Casa Blanca ha afirmado este jueves que el reciente despliegue de tropas por parte de varios países europeos, como Francia, Alemania o Suecia, para reforzar la seguridad en torno a Groenlandia no altera el deseo manifiesto del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia. "No creo que las tropas en Europa influyan en el proceso de toma de decisiones del presidente ni en absoluto en su objetivo de adquirir Groenlandia", ha expresado en una rueda de prensa. (Fuente: White House)