Los países sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia "no amenaza a nadie"

Los gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido han publicado un comunicado conjunto en el que subrayan que su presencia militar en Groenlandia es para apoyar a Dinamarca y que "no supone una amenaza para nadie". (Fuente: EBS / DPA / White House / Redes Sociales)

